جلسه خاصه بين مدرب الزمالك والغينى كوستا

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الغيني جيفرسون كوستا مدافع الفريق، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

وقام جوميز بمنح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه.

وطلب المدير الفني من اللاعب العمل بكل قوة وتركيز في التدريبات وتنفيذ المطلوب منه على أكمل وجه.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.