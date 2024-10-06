ميزات جوجل لحماية من السرقة تظهر لبعض مستخدمي Android

أفادت التقارير أن ثلاث ميزات جديدة للحماية من السرقة أعلنت عنها Google في وقت سابق من هذا العام بدأت في الظهور على Android.

تهدف الأدوات - قفل اكتشاف السرقة وقفل الجهاز غير المتصل والقفل عن بُعد - إلى منح المستخدمين طريقة لقفل أجهزتهم بسرعة إذا تم تمريرها، حتى لا يتمكن اللصوص من الوصول إلى أي معلومات حساسة.

شارك مراسل Android Mishaal Rahman على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأداتين الأوليين ظهرتا على Xiaomi 14T Pro، وقال إن بعض مستخدمي Pixel بدأوا في رؤية القفل عن بُعد.

يتم تشغيل قفل اكتشاف السرقة من خلال الفعل الحرفي المتمثل في الخطف. قالت الشركة في مايو أن الميزة "تستخدم Google AI لاستشعار ما إذا كان شخص ما ينتزع هاتفك من يدك ويحاول الركض أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا". في مثل هذا السيناريو، ستقفل شاشة الهاتف.

من ناحية أخرى، يمكن لقفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت قفل الشاشة تلقائيًا بعد أن يفصل اللص الهاتف عن الإنترنت. يمكنك بالفعل قفل هاتفك عن بُعد باستخدام ميزة "العثور على جهازي" من Google، ولكن الميزة الثالثة، "القفل عن بُعد"، تتيح لك القيام بذلك دون الحاجة إلى البحث عن كلمة مرور حساب Google الخاص بك. كل ما تحتاجه لهذا هو "رقم هاتفك وتحدي أمان سريع باستخدام أي جهاز".