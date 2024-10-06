ميزة Q&A في Gmail تتوفر على نظام التشغيل iOS

قبل بضعة أشهر، قدمت Google طريقة جديدة للبحث في Gmail بمساعدة الذكاء الاصطناعي Gemini. تتيح لك الميزة، المسماة Gmail Q&A، العثور على رسائل بريد إلكتروني ومعلومات محددة من خلال طرح أسئلة على روبوت الدردشة Gemini. يمكنك طرح أسئلة مثل "ما هو وقت حجز العشاء يوم السبت؟" للعثور بسرعة على المعلومات التي تحتاجها. كانت متوفرة في البداية فقط على أجهزة Android، ولكن الآن بدأت Google في طرحها على أجهزة iPhone.

بالإضافة إلى القدرة على طرح الأسئلة، يمكنك أيضًا استخدام الميزة للعثور على رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة من مرسل معين ببساطة عن طريق إخبار Gemini بـ "البحث عن رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة بواسطة [اسم الشخص]". يمكنك أن تطلب من روبوت الدردشة تلخيص موضوع تعرف أنه يمكنك العثور عليه في صندوق الوارد الخاص بك، مثل مشاريع العمل التي كنت تعمل عليها منذ أشهر والتي تتكون من محادثات متعددة عبر عدة مواضيع. ويمكنك حتى استخدام Gemini في Gmail لإجراء استعلامات بحث عامة دون الحاجة إلى مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. للوصول إلى Gemini، ما عليك سوى النقر على أيقونة النجمة في الزاوية اليمنى العليا من تطبيق Gmail.

تقول Google إن الميزة قد تستغرق ما يصل إلى 15 يومًا للوصول إلى أجهزتك. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنك بحاجة إلى الوصول إلى Gemini Business أو Enterprise أو Education أو Education Premium أو Google One AI Premium لتتمكن من استخدامها.