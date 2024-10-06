العدوان الإسرائيلي يستهدف مسجد يارون في لبنان (فيديو)

استهدفت غارات إسرائيلية، اليوم، أحد المساجد ببلدة يارون التابعة لقضاء "بنت جبيل" محافظة النبطية جنوبى لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قصف وتدمير مسجد بلدة يارون الحدودية في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وتحاول القوات الإسرائيلية التقدم في يارون، وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في تلك المنطقة.

لبنان: غارة إسرائيلية على حريك بالضاحية الجنوبية وحزب الله يقصف موقع حدب يارين





وفي إطار آخر،قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الوكالة إن طيران الاحتلال شن غارتين على مبنى في سوق معوض التجاري، وفي محيط الشياح الغبيري بالضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى شن ثلاث غارات على منطقة عين بعال وحوش صور ومجدل زون في قضاء صور.

وأوضحت أن الغارة الإسرائيلية على منطقة برج البراجنة عين السكة بالضاحية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، أدت إلى انهيار مبنى سكني، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع "حدب يارين" بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

طائرة مساعدات إماراتية عاجلة لدعم لبنان بـ100 مليون دولار

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة الإغاثة الوطنية التي حملت اسم "الإمارات معك يا لبنان" لدعم لبنان وشعبه في ظل التصعيد الميداني الحاصل.

وبناء على أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى لبنان، أرسلت دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الجمعة، طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.