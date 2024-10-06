الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء 25 قرية جديدة في جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات

طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء 25 قرية جديدة في جنوب لبنان، في خطوة تندرج ضمن استعداده لتصعيد عسكري محتمل في المنطقة ، هذا الطلب يأتي في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني عدد كبير من الغارات الجوية الاسرائيلية ، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.





تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل، والتي أدت إلى تصاعد الأعمال القتالية مع المقاومة اللبنانية. وقد أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرات للسكان المدنيين في تلك القرى بضرورة المغادرة في أقرب وقت ممكن، مما يزيد من حالة القلق والخوف بين الأهالي الذين شهدوا في السابق نزاعات عسكرية.





الجدير بالذكر أن هذا الطلب يتماشى مع الأحداث الأخيرة التي شهدت قصفاً مكثفاً للمنطقة، بما في ذلك عمليات الطيران الحربي الإسرائيلي. وقد أشار مسؤولون في حزب الله إلى أن هذه الإجراءات تعكس حالة من الهلع في صفوف الاحتلال، الذي يواجه صعوبات في مواجهة المقاومة اللبنانية.





حزب الله: مقتل أكثر من 25 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بدء التوغل في جنوب لبنان





أعلن حزب الله اللبناني في بيان صدر مساء السبت عن مقتل أكثر من 25 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 130 آخرين منذ بدء توغل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان مطلع أكتوبر الجاري.





وذكر الحزب أن مقاتليه تصدوا، مساء الجمعة، لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل نحو مبنى في بلدة العديسة، حيث وقعوا في كمين مُعد مسبقاً. وأكد الحزب أن نيران مقاتليه، سواء المتوسطة أو الخفيفة، أسفرت عن انفجار ألغام كانت بحوزة أفراد القوة، مما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 15 جندياً إسرائيلياً. كما أفاد بأن فرق الإنقاذ الإسرائيلية قامت بسحب القتلى والجرحى تحت تغطية نارية من مروحيات عسكرية.





ووفقًا للبيان، فقد شهدت الساعات الماضية اشتباكات أخرى، حيث استمر مقاتلو الحزب في مواجهات استمرت لأكثر من ساعتين مع قوة إسرائيلية أخرى حاولت التسلل أيضاً إلى العديسة، وتم إجبارها على الانسحاب. كما أكد الحزب استهداف دبابة من طراز ميركافا كانت تحاول التقدم في خراج بلدة مارون الراس، مما أسفر عن تدميرها وإصابة طاقمها.





في المقابل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ثمانية من جنوده، بينهم ثلاثة ضباط، في اليوم الأول من عملية التوغل، وأقر أيضاً بإصابة 38 عسكرياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في كل من جنوب لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.