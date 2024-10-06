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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام ألافيس بـ الليجا

برشلونة
برشلونة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة الألماني بقيادة هانز فليك، التشكيل الرسمي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

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تشكيل تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر انطلاق مواجهة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب مينديزوروتزا.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، هيكتور فورت، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، رافينها.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، لامين يامال.

بدلاء برشلونة اليوم أمام ألافيس في الدوري الإسباني

أسترالاجا، ياكوبيشفيلي، كوندي، جارسيا، دومينجيز، مارتن، دي يونج، توري، فيكتور، فاتي.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يأتي ألافيس بالمركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

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