النائب حازم الجندي: نصر أكتوبر ذكرى خالدة في قلوب المصريين والأمة العربية

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن نصر أكتوبر المجيد سيظل ذكرى خالدة في نفوس المصريين والأمة العربية، يوم أن نجح الجندي المصري في أن يُكبد العدو الإسرائيلي الذي يمتلك العدة والعتاد والأسلحة المتطورة والتكنولوجيات الحديثة والدعم الغربي القوي أكبر الخسائر البشرية والمادية، فقط بالعزيمة والإرادة والإيمان وروح التضحية في سبيل الوطن.

وأضاف الجندي في بيان له، اليوم، أن التاريخ أثبت أن الجندى المصري ذات سمات خاصة، لا يقبل أن يعيش إلا مرفوع الرأس، شامخ الهيبة، حتى وإن كلفه ذلك التضحية بروحه وحياته، كما أن مصر بمكانتها الكبيرة وتاريخها العظيم جعل منها الشقيقة الكبرى التي تحمل هم أشقائها، وتعمل على حل مشكلاتهم، وتوجه لهم الدعم الكامل في كافة الظروف، فهي التي حملت هم القضية الفلسطينية لتكون حاضرة على رأس أولوياتها قبل وبعد انتصارات أكتوبر.

وتابع عضو مجلس الشيوخ قائلا: مازالت مصر أيضا حتى الآن تقود مفاوضات السلام من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي المحتلة، وممارساته وانتهاكاته التي يمارسها ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها على مدار عام كامل منذ ٧ من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الوطني العربي في دعم القضية الفلسطينية، فهي التي بادرت وعلى رأسها قيادتها السياسية بمفاوضات لوقف إطلاق النار والتنديد بالإبادة الجماعية التي تمارسها قوات نتنياهو في قطاع غزة، والإصرار على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثات لأهالي غزة، في الوقت الذي يقف فيه العالم صامتا أمام تلك الجرائم التي تتنافى مع كل مبادئ العدالة والإنسانية.



