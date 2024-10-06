اللواء المنصوري يكشف سبب وصف إسرائيل له بالطيار المجنون.. تفاصيل مناورة الموت (فيديو)

كشف اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، سبب تسميته بـ «الطيار المجنون»، مشيرا إلى أن اللقب أطلقه عليه الطيارون الإسرائيليون كنوع من التكريم بعد حرب أكتوبر 1973، التي نجح خلالها في مناوراته مع العدو.

وأضاف المنصوري خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن المناورة التي قام بها في تلك الحرب سميت بمناورة الموت الأخير، حيث شعر بأن طائرات العدو تلاحقه وكان من المحتمل أن يموت، فقرر أن لا يموت بمفرده وأن يأخذ معه أحد طياري العدو.

واستكمل قائلا: اندفعت بمقدمة الطائرة نحو الأسفل بأقصى سرعة، ما دفع الطيارين الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأنه سيقوم بالانتحار.

وأوضح اللواء المنصوري قائلا: في تلك اللحظة، رفع رأسه إلى السماء وقلت يا رب، أنا بقاتل في سبيلك ومش عاوز أموت دلوقتي.

واختتم اللواء المنصوري: أطفأت محركات الطائرة وانخفضت بسرعة نحو الأرض، ما خلق سحابة من الغبار واعتقد الطيارون الإسرائيليون أن طائرتي قد تحطمت، وبعد بضع ثوانٍ، انطلقت من جديد كالصاروخ، ما جعله في موقع خلف طائراتهم، وأطلقت صاروخين ودمر الطائرة التي كانت تلاحقه بفضل الله.