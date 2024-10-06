الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تحرير 135 مُخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

غلق محال تجارية
غلق محال تجارية

قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(135) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

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فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (135) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وبحسب القواعد الجديدة سيتم الغلق فى العاشرة مساء ما عدا يومي الجمعة والخميس والأعياد الرسمية فى الحادية عشر.

وجرى بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، يوم الجمعة وذلك بعد انتهاء المواعيد الصيفية للمحلات الخميس الأخير من شهر سبتمبر.

وتسعى الحكومة من خلال تطبيق المواعيد الشتوية 2024 لغلق المحال التجارية لترشيد الاستهلاك للطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها فى تجميل وتنظيف الشوارع والميادين، والحد من أي إزعاج خاصة داخل الكتل السكنية.

 المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات 

 يبدأ عمل المحلات من 7 صباحا حتى 10 مساء.

 سيتم مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية للدولة لتغلق المحلات الساعة 11 مساءً.

تتضمن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

 فيما تشمل مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية 8 صباحًا وتغلق الساعة 6 مساء باستثناء  الورش على الطرق الرئيسية  ومحطات الوقود من أجل خدمة المواطنين.

المحال المستثناة من قرار الغلق 

وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً كما يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

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