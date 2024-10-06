اقتصادي: الرقعة الزراعية في سيناء زادت بنسبة أكثر من 200%

أكد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أنّ ذكرى نصر أكتوبر يمثل قيمة كبيرة لدى المصريين ويعبر عن الهوية والشخصية المصرية، مشددًا على أن ميناء العريش الجوي أو البحري يخدم على منطقة مهمة في أرض مصر وهي منطقة سيناء وشمالها وخاصة بعد المشروعات التي افتتحتها الدولة خلال 10 سنوات ماضية.

تطوير منطقة شمال سيناء

وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية هاتفية مع الإعلاميين محمد جاد ورشا عماد، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال الفترة الأخيرة سعت الدولة المصرية إلى تطوير منطقة شمال سيناء من خلال الكثير من المشروعات سواء مدينة رفح الجديدة أو بئر العبد.

وتابع: “تطوير بحيرة البردويل ومشروعات الإنتاج السمكية والأسمنت، مما دفع إلى ضرورة تطوير ميناء العريش، بهدف تصدير الصادرات المصرية لدول العالم المختلفة”، مشددًا على أن تكلفة النقل تشكل جزء كبير من ثمن المنتج النهائي، بالتالي يتطلب وجود موانئ قريبة لمناطق الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة المصرية زودت الرقعة الأرضية الزراعية في سيناء أكثر من 200% أي من 100 ألف إلى 300 ألف فدان خلال 10 سنوات ماضيين، مؤكدًا أن الدولة طورت سيناء من خلال التوسع في إنشاء مصانع الأسمنت والمزارع السمكية، بالتالي يوفر منتجات تحتاج إلى تصديرها للعالم الخارجي، مشيدا بوجود الميناء القريب في العريش، مما يساعد على إحداث تنمية شاملة في المنطقة وتوطين المصريين في شمال سيناء.