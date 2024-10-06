الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم الذي تحقق على أيدي رجال القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات شهد لها العالم وأعاد للعسكرية المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءه لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

ووجه محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة.

مواد متعلقة

وزير الرياضة يستقبل صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو

صبحي كابر يفجر السبب الحقيقي وراء إجباره على بيع المطعم.. يذل من يشاء (تفاصيل)

ضبط 476 قضية مخدرات وتنفيذ 84203 أحكام خلال 24 ساعة

حملات للهيئة التفتيشية لسلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات
الجريدة الورقية