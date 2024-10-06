ضبط 1481 مُخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة

تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط (1481) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، كما تم (11) مخالفة موقف عشوائى.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام بشأن تهديد فتاة والتعدي على حرمتها.

وجاء ذلك بعد أن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة الجيزة، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م. م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة، وكان تهديده مصحوبًا بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أنشأ حسابًا خاصًا به على الشبكة المعلوماتية "تطبيق الواتس ـ آب" بهدف أرتكاب جريمته، كا تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير رضاءها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

وكشفت حيثيات المحكمة فى الحكم الصادر ضد المتهم ان وقائع الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، تتحصل في أن المجني عليها كانت قد تعرفت بالمتهم فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة ، فإستغل المتهم في المجني عليها تهورها وإنفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق "واتساب" مرتبط بخط هاتفه ، مستهدفا الوصول بإستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكه لإبتزازها مادياً ، فمهد لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه والتقط صورًا لها وهى عارية وشبه عارية، فامتثلت.

وإذ شعر المتهم أخيرًا أنه قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددًا بها مستهدفًا إبتزازها ماديًا، مستخدمًا الرسائل النصية وحسابه المنشأ سلفًا عبر تطبيق "واتساب" وهددها كتابة عبر الرسائل النصية.