الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الحوار الوطني: ستظل ذكرى 6 أكتوبر خالدة في قلوبنا جميعًا

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم الحوار الوطني تحية إجلال وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذين خلدوا أسماءهم في سجل التاريخ المصري. 

وقال الحوار الوطني في بيان له اليوم، بمناسبة الاحتفال بمرور 51 عاما على ذكرى نصر أكتوبر، إن هذا اليوم العظيم، نتذكر بكل فخر واعتزاز وامتنان تضحيات جنودنا وبسالتهم في الدفاع عن أرض الوطن واستردادها، هؤلاء الأبطال الذين حققوا انتصارًا أعاد لمصر والعالم العربي كرامته، وحقق توازن القوة في المنطقة.

وتابع: ستظل ذكرى ٦ أكتوبر ذكرى العزة والانتصار خالدة في قلوبنا جميعًا، محفورة بحروفٍ من نور في تاريخ الوطن رمزًا للوحدة والعزيمة وقوة الإرادة التي لا تقهر.

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