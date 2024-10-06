النائب عاطف علم الدين: انتصارات أكتوبر ستظل راسخة بعقول وقلوب المصريين والعرب

أكد الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ أن القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا كبيرًا وعظيمًا وغير مسبوق فى تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر على الجيش الإسرائيلي مشيرًا إلى أن هذا الانتصار أعاد العزة والكرامة للمصريين والعرب.



وأضاف " علم الدين " فى بيان له أصدره اليوم أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على انتصارات اكتوبر فإن هذه الانتصارات لا تزال راسخة فى عقول وقلوب كل المصريين والأشقاء العرب وهى السبب الرئيسى فى نجاح مصر قيادة وشعبا فى افشال وإفساد جميع المؤامرات التى مازالت تحاك من قوى الشر والضلال والارهاب ضد الوطن للنيل من استقرار وأمن مصر وجيشها العظيم.



ووجه الدكتور عاطف علم الدين التحية إلى صقور أبطال الجيش البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره فى حربهم الناجحة والمقدسة ضد قوى الشر والظلام والارهاب مؤكداً أن التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور، باعتبارها نقطة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي.



كما وجه الدكتور عاطف علم الدين تحية من القلب لكل عائلات وعواقل وجماهير محافظات سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والسويس ولكل الشعب المصرى آلعظيم على دعمه ومساندته بكل قوة على مر التاريخ للقوات المسلحة المصرية الباسلة مؤكداً أن ما يتم حالياُ من تلاحم وتماسك حقيقيين من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة كان فى مقدمة نجاح مصر فى افشال وإفساد جميع المخاطر والمؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجهه الدولة المصرية