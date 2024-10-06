عربية النواب تثمن دعم الدول العربية لمصر في انتصار السادس من أكتوبر

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن انتصارات السادس من اكتوبر معجزة العبور ستظل خالدة، ليسطر يوم العزة والكرامة، والذي انطلق فيه الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، ليثبت قدرة المصري وتفوقه في أصعب اللحظات مشيراً الى أن نصر أكتوبر سيظل تجسيدا حقيقيا عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق الصلابة والقوة.



ذكرى حرب أكتوبر



وأضاف " أباظة " أن أبناء سيناء هم خط الدفاع الأول وأبطال المعارك، بسجل بطولات مليء وحافل بالإنجازات والبطولات التي حفرت بأحرف من نور على صفحات من ذهب، مشددا على أن أهالي مدن القناة «بورسعيد والسويس والإسماعيلية» كانوا رمزا للصمود والمواجهة ولازالوا يقدمون لمصر المزيد والمزيد

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للدول العربية على مساندتهم ووحدتهم ودعمهم لمصر فى انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 التى أعادت العزة والكرامة والكبرياء لمصر والأمة العربية مشيراً إلى أن هذه الانتصارات ستظل أعظم اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، والتي سجلها أبطال أوفياء في صفحات التاريخ بأحرف من نور