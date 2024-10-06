وكيل القوى العاملة بالنواب: انتصارات أكتوبر أعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 أعادت العزة والكرامة والكبرياء لمصر والأمة العربية مشيراً إلى أن هذه الانتصارات ستظل أعظم اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، والتي سجلها أبطال أوفياء في صفحات التاريخ بأحرف من نور

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن انتصارات السادس من أكتوبر كانت ولاتزال وستظل داخل قلوب كل المصريين والشعوب العربية خاصة أنها كانت بمثابة نقلة نوعية في التاريخ العسكري وأثبتت للعالم أن لمصر جنود بواسل وأبناء وطنيين قادرين على ردع أية محاولات للمساس بها ويبذلون الغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم فداءً لوطنهم الغالي موجهة تهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بمرور 51 عامًا على انتصار أكتوبر المجيد

وأكدت النائبة سولاف درويش أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل رمزاً خالداً لقوة الإرادة المصرية وروحًا تستلهم منها الأجيال الوطنية المخلصة والتضحية والفداء من أجل الوطن، والتحلي بالوعي واليقظة بضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وتلاحم الدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية ورجالها الأوفياء وتماسكهم، للتصدي لأي عدوان أو تربص بمصر وشعبها معربة عن ثقتها التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم على مواجهة وافشال جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية

ووجهت النائبة سولاف درويش تحية قلبية للشعب المصرى على تماسكه ووحدته ووقوفه صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة والاصطفاف والوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي مؤكدة أن الشعب المصرى اصبح الصخرة الصلبة التى تحطمت عليها كافة المطامع التي حاولت النيل من الوطن وتاريخه واصبحت مصر من الدول القادرة على حماية أمنها القومي ومقدراته شعبها وسط منطقة حافلة بالاضطرابات وعدم الاستقرار