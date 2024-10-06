الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إعلامية لبنانية: إرسال مصر مساعدات للبلاد ليس بجديد على الرئيس السيسي

مساعدات مصرية إلى
مساعدات مصرية إلى لبنان

 قالت الإعلامية اللبنانية أسماء وهبة، إن القصف الإسرائيلي بالأمس على لبنان كان عنيفًا للغاية، إذ قصفت قوات الاحتلال أكبر محطة بنزين على طريق المطار منتصف الليل، فضلًا عن المنازل السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرة إلى أنها تركت منزلها منذ قرابة الأسبوع.

 وأضافت «وهبة»، خلال حوارها على زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين رمزي رجائي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك أكثر من مليون ونصف نازح في لبنان، لافتة إلى أن الشعب اللبناني شهد ليلة دموية ومأسوية للغاية بالأمس، وهذا أمر غاية في الإجرام، ويجب وضع حد لممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

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 وتابعت، أن لبنان يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القدرة والقرار في إيقاف هذه الحرب، وإقناع الحكومة الإسرائيلية بضرروة وقف إطلاق النار الآن، من أجل الحفاظ على سلامة المدنيين الذين يدفعون الثمن وحدهم.

 وعن إرسال مصر طائرات مساعدات إنسانية إلى لبنان بالأمس، أشارت الإعلامية اللبنانية إلى أن هذا الموقف ليس جديدًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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