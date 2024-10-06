الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم لبنان وتعزيز الأمن في جنوبه

ماكرون
ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت، أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا هذا الشهر للمساعدة في جمع المساعدات الإنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه.

وأضاف ماكرون بعد اجتماع للدول الناطقة بالفرنسية في باريس: "سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمرا لتقديم مساعدات إنسانية ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان".

وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار في لبنان

وأوضح أن "أعضاء الدول الناطقة بالفرنسية يؤيدون بالإجماع وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار في لبنان"، كما أعربوا عن "التزامهم بتهدئة التوترات في المنطقة".

 

وطالب ماكرون، يوم السبت، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تستخدمها في الحرب على قطاع غزة ولبنان، مؤكدا أن "الأولوية حاليا هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لمواصلة حربها في غزة".

 

وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت منذ أكثر من أسبوع، فيما أعلنت قبل أيام بدء عملية برية في الأراضي اللبنانية من دون أن يعلن حتى اللحظة عن أي تقدم ميداني.

 

هذا ويستمر دوي صفارات الإنذار إثر إطلاق "حزب الله" وفصائل فلسطينية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات وسط تعتيم صارم في تل أبيب على الخسائر البشرية والمادية.

 

مواد متعلقة

أنظمة التنصت الأميركية تتعرض لهجوما سيبرانيا.. واتهامات لعاصفة الملح الصينية

ارتفاع أعداد قتلى إعصار هيلين في الولايات المتحدة إلى 227 شخصا

في اليوم الـ366 من الحرب: الاحتلال يكثّف قصفه بجباليا شمالي قطاع غزة

قصر الإليزيه ردا على تصريحات نتنياهو: فرنسا صديقة لإسرائيل

قائد القيادة المركزية الأمريكية يجتمع برئيس أركان الاحتلال للتنسيق للرد على إيران

فيليب السادس: حرب غزة جلبت الدمارا ويجب أن تنتهي

عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم نتنياهو

جيش الاحتلال: فقدنا 11 جندي ودمرنا ألفي هدف لحزب الله

الجريدة الورقية