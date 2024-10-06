سعر الذهب عيار 21 يسجل 3578 جنيهًا للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، هبوط بحوالي 10 جنيهات، حيث جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 3578 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4089 جنيها.

عيار 21 يسجل 3578 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3067 جنيها.

الجنيه الذهب 28624 جنيها.

سعر الذهب العالمي

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2654 دولارا للأونصة، خلال تعاملات اليوم (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.