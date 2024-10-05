تجاوز الـ4000 جنيه.. أسعار الذهب في تعاملات منتصف اليوم

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي المصري، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، إذ ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ، ليتجاوز سعر جرام 24 حاجز الـ4000 جنيه، ويسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3580 جنيها، وتلك الأسعار غير شاملة سعر المصنعية.

أسعار الذهب الآن

عيار 10:- 1705 جنيهات.

عيار 14:- 2387 جنيها.

عيار 18:- 3069 جنيها.

عيار 21:- 3580 جنيها.

عيار 24:- 4091 جنيها.

الجنيه الذهب:- 28640 جنيها.

أوقية الذهب:- 127243 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي:- 48.27 للشراء، 48.41 للبيع.

سعر اليورو:- 53.30 للشراء، 53.46 للبيع

سعر الجنيه الاسترليني:- 63.31 للشراء، 63.50 للبيع.

سعر الدولار الكندي:- 35.66 للشراء، 35.76 للبيع.

سعر كرون دانمركى: 7.14 للشراء، 7.16 للبيع.

سعر كرون نرويجى:- 4.54 للشراء، 4.55 للبيع.

سعر كرون سويدي:- 4.69 للشراء، 4.70 للبيع.

سعر فرنك سويسري:- 56.77 للشراء، 56.94 للبيع.

سعر 100 ين يابانى:- 32.86 للشراء، 32.96 للبيع.

سعر ريال سعودي:- 12.86 للشراء، 12.89 للبيع.

سعر دينار كويتي:- 157.73 للشراء، 158.29 للبيع.

سعر درهم اماراتى:- 13.14 للشراء، 13.18 للبيع.

سعر دينار البحرين:- 128.02 للشراء، 128.41 للبيع.

سعر ريال عماني:- 125.37 للشراء، 125.74 للبيع.