السيطرة على حريق هائل داخل مكتبة بالمنوفية

نشب فى صباح اليوم الأحد، حريق فى مكتبة بمدينة اشمون بمحافظة المنوفية، على مساحه 80 متر بالدور الأرضي وتم الدفع بـ4 سيارات شرطة، وتم اخماد الحريق.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مكتبة بمدينة أشمون دائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع عمليات الحماية المدنية والانتقال إلى مكان الحريق

حريق هائل يلتهم 3 محلات وسيارة و12 دراجة بخارية

وفي وقت سابق نشب حريق هائل في الساعات الأولى من ساعات اليوم، في 3 محلات وحظيرة مواشي على مساحة 200 متر، بقرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تحركت قوة أمنية بمجرد وصول البلاغ مصحوبة بـ4 سيارات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومن امتداده لأماكن أخرى

بلاغ حريق 3 محلات في المنوفية



وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل محلات بقرية كفر فيشا دائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع عمليات الحماية المدنية والانتقال إلى مكان الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في ثلاث محلات لـ3 أشقاء تعمل في إكسسوارات السيارات وميكانيكا الموتوسيكلات، بالإضافة إلى حظيرة مواشي، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الموقف في وقت قياسي ومنعت امتداده لأماكن أخرى.

حريق سيارة و12 موتوسيكل في المنوفية

وأسفر الحريق على حريق سيارة كانت موجودة أمام أحد المحلات، و12 موتوسيكل كانوا موجودين داخل ورشة الإصلاح، ونفوق رأس ماشية و4 رؤوس ماعز ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وذلك بعد إجراء المعاينة الأولية وسؤال ملاك المحلات وشهود العيان حول الحادث، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل محل اكسسوارات السيارات، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.