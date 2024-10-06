النائب أيمن محسب: انتصار أكتوبر مصدر فخر واعتزاز لكل مصري

هنأ الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والفريق أول عبدالمجيد صقر ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة قادة وضباطاً وضباط الصف، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد، بعد معركة حاسمة قدم فيها رجالنا أرواحهم ودمائهم من أجل استعادة كامل التراب المصري.

وقال "محسب"، إن حرب أكتوبر ستظل واحدة من أهم الملاحم التى خاضتها العسكرية المصرية، من أجل استعادة الأرض وعزة وكرامة الشعب المصري، وبفضل هذه المعركة لم يتم التفريط في ذرة رمل واحدة من أرض سيناء الغالية على قلب كل مصري، مشيرا إلى أن هذه المعركة لعبت دور مهم في إعادة ضبط موازين القوى في المنطقة، بعد سنوات طويلة حاول فيها العدو الترويج لنفسه باعتباره الجيش الأقوى في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المصريين سطروا بدمائهم ملحمة من ملاحم التحدي وقوة الإرادة، مؤكدا أن انتصار أكتوبر سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، مشددا على ضرورة تعريف الأجيال الجديدة بماضي هذا الوطن وانتصاراته وتحدياته، باعتبارها حلقة مهمة من معركة الوعي التى تخوضها الدولة في مواجهة بعض المغرضين الذين يتعمدون تزييف التاريخ والحقائق من خلال التقليل من الإنجاز المصري.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن ثقته في القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية وقدرتيهما علي إدارة عدد من الملفات الهامة التي تحيط بمصر، في ظل التوترات الاقليمية التي تحيط بمصر، وتُشكل تهديد لأمنها واستقرارها، مؤكدا أن مصر تتعامل مع ملفات المنطقة بتوازن وحرص شديد من أجل إحلال السلام ووضع حد للتصعيد العسكري الاسرائيلي الذي يهدد أمن المنطقة.