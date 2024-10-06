البحث عن طالب غارق في قاع النيل بالحوامدية

يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم للعثور على جثة طالب، تعرض للغرق في نهر النيل بالحوامدية، لعدم إجادته السباحة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، حيث أكدوا تعرض الطالب للغرق، لعدم إجادته السباحة، دون وجود شهبة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الضحية يدعى "ك.ج" طالب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.