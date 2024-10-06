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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القمر يقترن من قلب العقرب في سماء مصر غدًا

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل ظاهرة فلكية ستحدث في سماء مصر غدًا الاثنين، حيث سيتقارب القمر مع النجم العملاق أنتاريس (قلب العقرب).

 برج العقرب

وأوضح تادرس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن أنتاريس هو ألمع نجم في برج العقرب، وسيكون مرئيًا بعد غروب الشمس مباشرة. يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة، حيث سيظهر القمر بجوار النجم، وسيستمران معًا في السماء حتى يغربا تقريبًا في الساعة 9:00 مساءً.

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وأشار أستاذ الفلك إلى أن أنتاريس هو نجم أحمر عملاق تفوق كتلته الشمس بـ10 مرات، ويبعد عن الأرض حوالي 600 سنة ضوئية.

من جانبه، أوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن وفدًا مصريًا سيشارك في فعاليات المؤتمر العام للاتحاد الدولي الفلكي بجنوب إفريقيا، والذي يُعقد لأول مرة في القارة الإفريقية منذ إنشاء الاتحاد.

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وأفاد الدكتور رابح بأن المعهد سيشارك في هذا الحدث من خلال وفد رفيع المستوى يضم 12 أستاذًا وباحثًا متخصصًا في مجالات الفلك المختلفة.

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