حقيقة بيع مطعم صبحي كابر لرجل أعمال شهير لهذا السبب.. والمدير في ورطة (ما القصة؟)

انتشرت في الساعات الأخيرة الماضية مزاعم عدة تفيد ببيع مطعم صبحي كابر لظروف قهرية، حسبما جاء في الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمطعم عبر موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

هل بِيعَ مطعم صبحي كابر لرجل أعمال يمتلك شركة شهيرة لتجارة السيارات؟

وبعد ساعات قليلة من تداول الخبر، زعمت مصادر عدة مقربة من الحاج صبحي صاحب المطعم إنه بالفعل تم بيع مطعم صبحي كابر لرجل أعمال يمتلك شركة شهيرة لتجارة السيارات، وصبحى كابر ليس له أي علاقة بالإدارة، كما إن الصفحة الرسمية للمطعم علىى موقع "فيس بوك" لا تزال تتبع صبحى كابر.

مطعم صبحي كابر

مدير مطعم صبحي كابر: الصفحة الرسمية للمطعم تم تهكيرها وإعلان البيع غير صحيح

في الوقت نفسه، كان مدير صبحي كابر، قد خرج عن صمته ليحسم حقيقة بيع المطعم وإغلاقه، مشيرًا إلى إن الصفحة الرسمية للمطعم تم تهكيرها من قبل مجهولين، وإعلان البيع المتداول عليها غير صحيح.

أوضح مدير صبحي كابر إن هناك مشكلة تواجه العملاء في الوقت الحالي في الخط الساخن الخاص بالمطعم فقط، وهي السر وراء انتشار شائعة بيع مطعم صبحي كابر.

صبحي كابر

أكد مدير المطعم إنهم يعملون حاليًا على إصلاح ذلك العطل، منوهًا بأن صبحي كابر لا يزال يعمل بكل طاقته ومفتوحًا دائمًا لزواره ومحبيه، كما تم وضع أرقام لطلب توصيل الطلبات للمنازل خلال الفترة الحالية ليكون بديلًا عن رقم الخط الساخن الخاص بالمطعم، وذلك لحين الإنتهاء من إصلاحات العطل.

كما أشار إلى أنه لن يتم تغيير رقم الخط الساخن للمطعم وسيظل كما هو كما كان من قبل، الأمر الذي لم يتبين بسببه حتى الآن حقيقة بيع المطعم ولازال يثير حيرة وتساؤلات محبيه من رواد السوشيال ميديا.

صفحة مطعم صبحي كابر عبر فيسبوك: تهكير الصفحة غير صحيح وانتظروا فيديو لتوضيح الحقائق

من جانبها ردّت صفحة مطعم صبحي كابر على موقع "فيس بوك"، على أنباء تهكيرها، نافية ما جرى تداوله على بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، حيث كتبت في منشور جديد: "نظرا لما تم تداوله من بعض المواقع الإخبارية والصفحات على الفيسبوك عن تهكير الصفحة، فهذا غير صحيح بالمرة، والصفحة ملك للشيف صبحي كابر وحده، وانتظروا فيديو غدًا إن شاء الله لتوضيح بعض الحقائق".

صفحة صبحي كابر على فيسبوك: تم بيع المطعم لظروف قهرية

وكانت الصفحة الرسمية لمطعم صبحي كابر الشهير قد أعلنت عن بيع المطعم وأنه لم يعد مملوكًا لمؤسسه الحاج صبحي، دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء البيع، موضحين إن البيع تم لظروف قهرية، وأن المطعم في الوقت الحالي غير تابع للحاج صبحي.

كما أشارت الصفحة الرسمية للمطعم في منشور آخر منفصل إلى أن المطعم بات مملوكًا لشركة كابر للإنتاج الزراعي والحيواني بدءًا من اليوم، والذي اء كالآتي: "يرجي العلم بأن هذه الصفحة ملك لشركة كابر للإنتاج الزراعي والحيواني بدءًا من اليوم .. وانتظروا الحاج صبحي كابر في فيديو للحكاية كاملة قريبًا جدًا بعد عودته من السفر".

سر تسمية مطعم صبحي كابر بهذا الإسم

جدير بالذكر إن صبحي السيد عطوة صتحب مطعم صبحي كابر، من مواليد روض الفرج بمحافظة القاهرة، أسس المطعم لبيع وتقديم المأكولات البيتي، ليشتهر فيما بعد بإسم صبحي كابر نسبًة لابنته الكبرى "كابر" التي أنجبها بعد 20 عامًا قضاها من دون إنجاب.