نقل نشوى مصطفى للمستشفى بعد تعرضها لذبحة صدرية.. مرض خطير استلزم جراحة عاجلة (تفاصيل)

أثارت الفنانة نشوى مصطفى قلق جمهورها بعدما كشفت عن إصابتها بذبحة صدرية وقصور في الشريان التاجي، مما تسبب في دخولها إلى المستشفى.

نشوى مصطفى تتعرض لذبحة صدرية مفاجئة

وأشارت نشوى مصطفى بأنها تعرضت لوعكتها الصحية بشكل مفاجئ، الأمر الذي نتج عنه تركيبها 3 دعامات في القلب، وفقًا لما أقره الأطباء.

نشوى مصطفى

وعن تفاصيل وعكتها الصحية، صرحت نشوى مصطفى بأنها شعرت فجر اليوم، بآلام في منطقة الصدر مما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية التي أثبتت تعرضها لذبحة صدرية وقصور حاد في الشريان التاجي، مشيرة إلى أنها تقضي حاليًا فترة نقاهة ما بعد الجراحة داخل المستشفى، حتى تستقر حالتها الصحية.

سبب تفكير نشوى مصطفى في الاعتزال

وكانت نشوى مصطفى قد فاجأت الجمهور بتفكيرها في اعتزال الفن والتمثيل نهائيًا خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها راضية تمامًا عما قدمته من أعمال منذ بداية مشوارها الفني وحتى يومنا هذا، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “ضيفي”، المذاع عبر قناة "الشرق" الفضائية.

نشوى مصطفى

أضافت نشوى مصطفى: "بفكر في اعتزال الفن، أعمالي قلت ومبقتش كتيرة فأيه المانع إني أخد قرار بدل ما أنا قاعدة في انتظار إن الاعتزال يجي أو لأ".

وتابعت نشوى: "الحمد لله كفاية كده، وبفكر أخد القرار ويومها هيكون عن اقتناع ويقين إني راضية تمامًا".

آخر أعمال نشوى مصطفى

كانت آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي خاضت به ماراثون دراما رمضان الماضي 2024، مسلسل "إمبراطورية ميم"، المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي تحمل نفس الاسم، التي تحولت أيضًا إلى فيلم سينمائي إنتاج عام 1972.

مسلسل “إمبراطورية ميم”

مسلسل إمبراطورية ميم يضم نخبة من نجوم ونجمات الفن، أبرزهم، خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومايان السيد، وهاجر السراج، ونور النبوي، ومحمود حافظ، تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد سلامة.

تدور أحداث "إمبراطورية ميم" في إطار اجتماعي حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكمًا للبيت هو نفسه.

نشوى مصطفى: زوجي لا يحب أكلى منذ 31 عامًا

على صعيد آخر، تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن معاناتها مع زوجها بسبب عدم إعجابه بالطعام الذي تقوم بطهيه، على الرغم من كونها ترى نفسها طباخة ماهرة وضيوفها دائمًا يثنون على مهاراتها في الطبخ.

وقالت نشوى مصطفى: "عماد زوجي الوحيد الذى لا يعجبه أكلي، ولم يبدِ إعجابه بطبخي وأكلي منذ أن تزوجنا منذ 31 عامًا"، مضيفة: "زوجي يحب الخضار السوتيه ولا يفضل أي طعام مطبوخًا بالزبدة أو السمنة".