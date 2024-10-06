ضبط 850 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارتي أبشواي وطامية.

يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بأبشواي وطامية، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط أعمال صرف وهمي بأحد المخابز في الفيوم

وقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 8 شكائر دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 400 كيلو دقيق، تم تجميعه بأحد المخابز بمركز أبشواي بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى ضبط عدد 9 شكائر دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 450 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وذلك قبل تهريبه على تريسيكل بناحية مركز طامية، كما تمكنت الحملات من ضبط حالة صرف وهمي في عدد 3040 رغيف خبز دون علم أصحاب البطاقات التموينية، كما تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية، وتسليم السلع المضبوطة إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.