حظك اليوم الأحد| توقعات الأبراج الهوائية.. الميزان كن متواضعا وصبورا

حظك اليوم.. يبحث الكثير من مواليد الأبراج الهوائية عن توقعاتها ليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، ويتسم أصحاب هذه الأبراج وهم (الجوزاء والميزان والدلو)، بالابتكار والإبداع وكسب العلاقات، وبالقدرة على كشف نوايا الأشخاص فهم لديهم حاسة سادسة، كما أنهم يكرهون بشدة الروتين، ويحبون دائمًا التغيير والحركة، فإن طبيعتهم الحركة المستمرة، وأيضًا يكرهون الأوامر بسبب مزاجهم المتغير.

وتضم الأبراج الهوائية برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، والميزان يبدأ من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، والدلو يبدأ من 19 يناير إلى 20 فبراير.

حظك اليوم الأبراج الهوائية

توقعات الأبراج الهوائية

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء الأحد 6 أكتوبر

من المفترض أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك اليوم يا برج الجوزاء، وستجد أن جوانب حياتك التي ربما شعرت بالانفصال عنها في الماضي قد بدأت تعود إلى مكانها أخيرًا، كن على ثقة بأن كل ما تبذلونه من التخطيط والتنظيم سوف يؤتي ثماره في النهاية، هذا ينطبق بشكل خاص على الحب والرومانسية، اقضي وقتًا حميميًا مع شريك الليلة إن أمكن.

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان الأحد 6 أكتوبر

قد تجد أن حبك مغناطيسي بشكل لا يصدق الآن أيها الميزان، كل ما عليك فعله هو أن تكون على طبيعتك وفجأة يتزاحم الناس في طريقك، هناك فرص رائعة لك لتقوية الروابط التي تربطك بالأشخاص الذين تهتم بهم كثيرًا، قم بترسيخ علاقتك بالكلمات والأفعال الرومانسية الناعمة، يجب أن تكون متواضعا وصبورا مع الآخرين حتى لا تشعر بالحرج أحيانا بسبب انتقادات الآخرين، وخاصة أنك تشعر أنهم ينتقدونك بشدة.

حظك اليوم الأبراج الهوائية

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء الأحد 6 أكتوبر

هذا وقت رائع بالنسبة لك للحب والرومانسية يا برج الدلو، حتى لو كان هناك القليل من الهدوء بينك وبين الشخص الذي تهتم به من الممكن أن يكون هناك عنصر مسافة الآن لكي تقدر حقًا الشيء الجيد الذي لديك، إذا لم تكن مرتبطًا بشخص ما الآن، فيجب أن تجد أنك في وضع جيد يسمح لك بالتحرك تجاه شخص تشعر تجاهه بقوة.