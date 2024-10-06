أنشيلوتي يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة كارفاخال

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة خلال مواجهة فياريال مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

حيث تعرض داني كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق، لإصابة قوية في الركبة خلال التحام مع يريمي بينو، لاعب فياريال، في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وسمع صراخ كارفاخال القوي، مما دفع زملاءه إلى الإشارة لضرورة تدخل الجهاز الطبي. وغادر اللاعب الملعب محمولاً على نقالة وسط تصفيق الجماهير، وسط مخاوف من أن تكون الإصابة خطيرة، مع اشتباه في تأثره بالرباط الصليبي.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-0، ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

عبر أنشيلوتي عن قلقه بشأن إصابة كارفاخال، حيث قال: "داني كارفاخال يعاني من إصابة خطيرة في الركبة، ونحن جميعًا حزينون للغاية. نحن قلقون ولكن علينا الانتظار."

كما أضاف أن الإصابات يمكن أن تكون حافزًا لبقية اللاعبين، مستشهدًا بتجربة العام الماضي.

وعند سؤاله عن إمكانية دخول ريال مدريد سوق الانتقالات لتعويض غياب كارفاخال إذا كانت إصابته خطيرة، قال أنشيلوتي: "لدينا لوكاس فاسكيز، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر. سننتظر، وإذا كانت الإصابة خطيرة فسوف نتعامل مع الفريق بشكل جيد ونرى من سنضعه في هذا المركز."