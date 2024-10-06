الحرس الثوري: جهزنا مفاجأة صادمة لإسرائيل

أفادت وسائل عن مصادر مقربة من الحرس الثوري، بأن القوات الجوية في الحرس الثوري والجيش تجهز مفاجأة صادمة لـ "إسرائيل" في حال اعتدت على إيران.

وفي وقت سابق، أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، أن طهران جاهزة لجميع الاحتمالات وتقف بقوة في وجه كل من يمس بأمنها ويلعب بالنار.

وافادت صحيفة "الغارديان"، بأن إسرائيل لن تتمكن من تحمل تبادل الضربات مع إيران إذا ما تحول هذا الصراع إلى صراع طويل الأمد.

وهددت إسرائيل في وقت سابق، بالرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف مواقعها في الأراضي المحتلة .