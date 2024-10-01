الإعدام للمتهم بـ قتل طالب الرحاب والمؤبد لابنته

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من "أشرف حامد" وابنته "حبيبة"، على حكم الإعدام والمؤبد الصادر ضدهما في قضية اتهامهما بقتل المجني عليه "بسام أسامة"، في القضية، المعروفة إعلاميًا بـ"قتل طالب الرحاب"، وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

الإعدام للمتهم فى بقتل طالب الرحاب والمؤبد لأبنته

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كل من أشرف حامد رجب، 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات "محبوس" بالإعدام شنقًا، وحبيبة أشرف حامد، 20 سنة، طالبة بالجامعة البريطانية، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلا، بالاشتراك مع آخرين صادر ضدهم أحكام، "بسام أسامة محمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات عن أن المتهمين الأول والثانية عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه بها، وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدته والاشتراك معه في الجريمة.