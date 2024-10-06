حزب الله يشن هجوما جويا بالمسيرات على قاعدة شمشون

شن حزب الله، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية، فجر الاحد، على قاعدة شمشون "مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية" مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة.‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:00 من يوم السبت 5-10-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة.‏