حزب الله يشن هجوما جويا بالمسيرات على قاعدة شمشون
شن حزب الله، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية، فجر الاحد، على قاعدة شمشون "مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية" مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:00 من يوم السبت 5-10-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة.