علي كرماني: وكالتي لبلعيد رسمية وتصريحات القندوسي صحيحة ولكن

أكد علي كرماني، وكيل أعمال الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في الدوري البلجيكي، أنه وكيل اللاعب الحالي بوثيقة رسمية تمتد من يناير 2024 حتى 2026.

وأوضح كرماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أنه في 30 سبتمبر الماضي لم يحصل على نسبته من الصفقة من النادي البلجيكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه أي مشكلة مع اللاعب حتى ذلك الموعد. وأضاف أنه كان يمتلك تفويضًا من بلعيد في فرنسا، وعند وصول العرض البلجيكي تم توقيع عقد معه.

وأكد كرماني أنه لم يكن مفوضًا في المحادثات بين الأهلي واللاعب، ولكن كانت تصل إليه معلومات بشأنها، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يفرض وكلاء بشكل مباشر، بل كان هناك وكيلان جزائريان وثنائي مصري يمثلون النادي.

واعتبر أن تصريحات أحمد القندوسي صحيحة ولكنها ليست دقيقة تمامًا، حيث كان يتحدث بشكل عام ولم يتم فرض وكلاء على اللاعب. وأشار إلى أن الوكلاء عادة ما يسعون للحصول على نسب من كلا الطرفين، ولكن من الطبيعي أن يحصل الوكيل على نسبة من طرف واحد فقط.

كرماني أوضح أنه تواصل معه محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، واستفسر عن تصريحات القندوسي، مؤكداً أنها صحيحة لكن ليست بدقة كافية. وأكد أنه أعطى رمضان المعلومات التي طلبها.

وتحدث كرماني عن التصريحات التي أدلى بها بلعيد، مؤكدًا أنه لم يكن من حقه التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لقوانين الاحتراف الصارمة في أوروبا، لكنه وصف التصريحات بأنها ليست خطيرة.

وفيما يخص تواصل بلعيد مع الوكلاء، قال كرماني إن أول من تواصل معه هو وكيل أحمد عرفة، الذي عرفه بمدير التعاقدات في الأهلي أمير توفيق، لكنه لم يتحدث معه ولم يرد على الرسالة التي أرسلها.

والد زين الدين بلعيد

في سياق متصل، أكد والد بلعيد أن عبدالرحمن زيتوني هو الوكيل الأساسي للاعب في الوقت الحالي، وأنه هو من تفاوض مع الأهلي لضمه. وأوضح أن كرماني هو وكيل اللاعب في أوروبا فقط وأن تفويضه قد انتهى، مشيرًا إلى أن التفاوض مع الأهلي كان محترفًا وأن نجله هو من اختار الاحتراف الأوروبي دون فرض أي وكلاء عليه.