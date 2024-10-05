"اتحاد عمال مصر" يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

وجّه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجنود القوات المسلحة المصرية والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 51 لاانتصارات السادس من اكتوبر، وإلي أسر الشهداء وأرواحهم الطاهرة، تلك الذكري التي نستلهم منها روح العزيمة والتحدي، هي إشعار يتكرر سنويا لتذكير الجميع ببذل الغالي والنفيس من أجل تراب الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره .

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ذكري الانتصارات تأتي في توقيت تمر به المنطقة الإقليمية بظروف صعبة ، تحتاج فيها الشعوب الي استعادة روح القومية العربية التي شهدها اكتوبر 1973.

وأضاف أن حرب السادس من اكتوبر تركت في قلوب المصريين احساس العزة والكرامة ، واليقين بأن تلاحم الشعب والجيش كان سببا من أسباب النصر ، ودعا جموع الشعب للاصطفاف خلف القيادة السياسية واستلهام روح اكتوبر من أجل عبور جديد يضاف لما تحققه مصر من إنجازات وانتصارات في كل المجالات.

وأكد اتحاد عمال مصر، أن استقرار الوطن وأمانه هو الغاية ، والدفاع عنه واجب وطني علي كل فرد ، وعلي الجميع التلاحم والترابط ونبذ الفرقة ومواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف هدم جسور الثقة ، والوقوف بقوة أمام من يحاولون إيقاف طريق التنمية والنهوض .

وقال الاتحاد: كلنا جندي في موقعه يقف حائط صد أمام من تسول له نفسه زعزعة واستقرار هذا الوطن أو مجرد التفكير بالعبث بمقدراته واستقراره.

وأرسل اتحاد عمال مصر ببرقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد من خلالها العهد بأن يظل عمال مصر داعمين للوطن ، يضعون نصب أعينهم العمل بكل جد واجتهاد من أجل دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج للنهوض بمصر الغالية .