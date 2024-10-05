رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها ورجال قواتها المسلحة.

رئيس جامعة القاهرة: انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة فى الأذهان

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة فى الأذهان، شاهدة على كفاءة أبناء الوطن في حسن الإعداد والتخطيط ودقة التنفيذ، مشيرا إلى أن أبطال قواتنا المسلحة سطروا صفحات المجد والتضحية وقدموا أرواحهم فداء لمصر لتبقى رايتها عالية خفافة، وعلينا أن نستلهم روح انتصارات أكتوبر في البناء والتنمية بمختلف مجالاتها.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس جامعة القاهرة دور القوات المسلحة في مختلف ملاحم العمل الوطنى، وفي تحقيق تنمية الوطن ونهضته، والمساهمة بقوة فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة التي تبرهن يوما تلو الآخر على عظمة مصر وريادتها.