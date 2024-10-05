تجديد حبس المتهم الخامس فى واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهم الخامس فى واقعة فبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تم القبض عليه في شقة سكنية بالمقطم.

وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن المتهم ابن المتهم الأول عامل المدافن، وحاول الهرب بعد القبض على المتهمين، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكانه بالمقطم والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".

وفى سياق ذاته كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج عن أعمال الدجل والسحر.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل) وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ، والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال الفيديو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما لقى طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الضحية يدعى "ك.ج" طالب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وفى سياق اخر فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بغياب صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية) عقب خروجه من منزله تاركاً سيارته الملاكى أمام منزل وعدم عودته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المبلغ وأنه وراء إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ "محدد" لصالح "المجنى عليه" لخلافات مالية بينهما ورغبته فى إسترداد الإيصال المُشار إليه.. فقام بإستدراجه بزعم إستضافته بمنزله الكائن بدائرة القسم ، وإحتجازه للضغط عليه لإسترداد إيصال الأمانة.

وعقب حضور المجنى عليه ومطالبته بإسترداد إيصال الأمانة حدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بالتعدى عليه بسيخ حديدى محدثاً به عدة إصابات أودت بحياته ، وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بالتخلص منه بدفنه بقطعة أرض فضاء خلف منزله ، وقام بالتخلص من هاتفه المحمول عن طريق إلقائه بسيارة أجرة "ميكروباص" لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.. كما تم بإرشاده إستخراج جثة المجنى عليه من مكان دفنها وضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.