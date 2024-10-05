السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر.. تدريب وإخلاء دون إثارة الشكوك

الرئيس السادات يراقب
الرئيس السادات يراقب الجبهة

أكد اللواء محمد الغباري المحلل العسكري والاستراتيجي، أنه تم تدريب رجال القوات المسلحة قبل حرب أكتوبر على أعلى مستوى قبل الحرب مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محمد الغباري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن كل مؤسسات الدولة لعبت دورا إيجابيا في حرب أكتوبر، حيث أسهم الإعلام في نجاح خطة الخداع الاستراتيجي للقوات المسلحة.

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وتابع: تم استخدام القوارب من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي للقوات المسلحة، ووفقًا للخطة الاستراتيجية المعلنة، كان من الضروري إخلاء عدد من المستشفيات وتجهيزها لاستقبال الجرحى المتوقع وصولهم مع بداية المعركة.

وأكمل: اعتمدت مصر على الخداع الاستراتيجي بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة خلال حرب أكتوبر. نُفذت خطة إخلاء المستشفيات الكبرى بشكل تدريجي تمهيدًا لاستقبال المصابين بعد بدء المعركة.  

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