مؤلفات وطنية في ذكرى نصر أكتوبر بالأوبرا.. غدًا

تقام احتفالية فنية بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يحييها فصول مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، وذلك في الثامنة مساء غدٍ، الأحد، على المسرح المكشوف، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تضم مختارات من الغنائيات والمعزوفات الوطنية والحماسية، التي تعبر عن مشاعر الفخر والانتماء، ويستهل الحفل بفقرة للبراعم الواعدة فى أوركسترا أطفال المركز تدريب وقيادة الدكتور راجي المقدم بميدلى وطنى عاشت بلادنا، يا أغلى اسم فى الوجود، زى ماهى حبها، فيها حاجة حلوة وموسيقى تترات مسلسلات رأفت الهجان ودموع فى عيون وقحه.

يليها فقرة لفصل الغناء العربي تدريب وقيادة كل من: “الفنان عمرو حسن والدكتورة سهير حسين” وتضم المجيدة مختارات من الأغانى الوطنية والحماسية منها مصر هى أمى، كلمه حلوه، فيها حاجه حلوه، زي ما هى حبها ، مصر تتحدث عن نفسها، مصر ياأم الدنيا، الأرض بتتكلم عربى، حبايب مصر، الله الله عالمستقبل، ياحبيبتى يامصر، عاش، يا أغلى اسم فى الوجود، أنا أبن مصر ، يامصر يا أم الأمم، متخافوش على مصر وأحلف بسماها،أداء " شهد إمام، نتاليا دوريجو، جودى كريم ، محمد سمير، منة أشرف، محمود الوكيل، نهال سيد، محمد إبراهيم، نانسي كمال، مريم مكين، أدهم الكاشف ،لاما حازم ، ميدو البحيري.

إلى جانب فصل كورال شباب وأطفال الأوبرا تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، ويقدم : "بسم الله، صباح الخير ياسينا،حلوه بلادى السمره، واه ياعبد الودود،صحراء سينا، يابيوت السويس، حبيبتى من ضفائرها، رايحه فين ياعروسه، تحيا مصر والوطن الأكبر أداء" زياد أحمد، إيمان منصور، محمد محمود، ملك سعيد، شمس الأسوانى، شيماء ضاحى، أحمد فايد".

جدير بالذكر أن احتفالات الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر، تستمر طوال الشهر وتشمل عددا من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت.

كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة، وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.