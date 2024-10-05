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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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مفكر سياسي: العالم يعيش حالة حرب والاحتلال يمارس العنف ضد أي طرف

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن العالم يعيش حالة حرب والاحتلال يمارس حالة من العنف ضد أي طرف، لافتا إلى أن في أي صراع بالعام الأطراف الذي دخلته نتيجة تناقضات جوهرية في المصالح يمارس بها ما يعطيها القدرة على تحقيق انتصارا على الطرف الأخر.

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس»، أن التصعيد الذي جرى خلال الأسابيع الماضية، بعدما كان صرح حسن نصر الله التي تم اغتياله من قبل قوات الاحتلال، تصريحا يقول به إن المهجرين من شمال إسرائيل لم يعودوا، فضلا عن أنه قال «اتحدى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالات».

وأوضح، أن الاحتلال استطاع إصابة 3000 شخصا عن طريق جهاز البيجر، فضلا عن اغتياله لنحو 300 من القيادات، لافتا إلى أن عملية إدارة الحرب لم تكوون بنفس الكفاءة التي كانت توجد على مستوى القيادات الوسيطة، موضحا أن فكرة فوز الاحتلال أو لا هذه مسألة سوف تحسمها المعارك المقبلة، فضلا عن أن الاحتلال مخترقة اختراقا كبيرا للمجتمع اللبناني.

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