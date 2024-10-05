أحمد موسى يبرز رسائل حفل تخرج الكليات العسكرية.. إسقاط F 35 بقذيفة على الكتف

أحيا الإعلامي أحمد موسى، ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موضحا أنه لم يتخيل أحد في ذلك الوقت أن تخوض مصر الحرب على إسرائيل وتحقق الانتصار.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السادات في 1973 قرر أن يخوض الحرب على الاحتلال ورفض حالة اللا سلم واللا حرب.



ولفت إلى أن أمريكا طرحت على الرئيس الراحل محمد أنور السادات إجراء مفاوضات بين مصر وإسرائيل على أن تفتح القاهرة قناة السويس لاستخدامها من قبل إسرائيل، ولكن السادات رفض.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه لولا قرار الحرب الذي اتخذه السادات كانت المفاوضات سوف تستمر حتى يومنا هذا، كما هو الحال في فلسطين.

وأردف أن أمريكا ترفض إقامة دولة فلسطينية ولا تريد حل الدولتين، حيث إن واشنطن تستطيع وقف الحرب الإسرائيلية على غزة في أي وقت، لو هتقولها “بخ هتبخ، وأقل شيء توقف توريد السلاح لها”.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل لا تخسر شيئا في الحرب لأنها تلقى كل الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن إسرائيل ستضرب إيران وتساعدها أمريكا وتخوض معها الحرب.

وأشار إلى أن مصر تبني دولة لـ 200 سنة جاية، ومكانش ينفع غير تبقى كده، موضحا أن المنصة الرئيسية في حفل تخرج الكليات العسكرية هي الأكبر وكانت تتسع لنحو 700 فرد تمثل قادة الدولة المصرية والشيخ محمد بن زايد ووفود الدول العربية.

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى رجال القوات المسلحة قائلا: شكرا ليكم بجد أيها القادة العظام على الكلام اللي قولتوه وكانت رسائل في منتهى القوة، عاوز أقبل رؤوسكم والله.

وقال إن الحفل الذي أبهر الجميع كان بصورة تليق بالدولة المصرية، واستغرق التجهيز له نحو شهر، وبدأت الاحتفالية عند الخامسة مساء واستمرت حتى العاشرة مساء، وتخللتها استراحة.

ولفت إلى أن الحفل كان تخريج دفعة من الكليات العسكرية وليس عرضا عسكريا، موضحا أن «ده حاجة بسيطة ونماذج محدودة قوي»، وشمل رسالة للداخل والخارج، وكان يحضره قرابة 7 آلاف أسرة مصرية.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة في حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، تدربوا على إسقاط الطائرة الشبحية إف 35 التي يمتلكها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة بسيطة محمولة على الكتف، علما بأن سعر المقاتلة 400 مليون دولار.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام الغربي والروسي اهتم وأعد تقارير عن التدريبات العسكرية في حفل التخرج على استخدام الأسلحة الروسية وتدمير المقاتلات الإسرائيلية.



