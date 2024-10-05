السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

انطلاق بطولة هليوبوليس الدولية الـ 28 لكرة الماء والسباحة التوقيعية

السباحة التوقعية
السباحة التوقعية

تستعد مصر لاستضافة بطولة هليوبوليس الدولية الـ 28 لكرة الماء والسباحة التوقيعية، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر في تمام الساعة 7 مساءً بالمقر الرئيسي بنادي هليوبوليس بمصر الجديدة. ستستمر البطولة حتى يوم السبت الموافق 12 أكتوبر.

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وتشهد البطولة مشاركة مميزة من 5 دول هي المجر، تركيا، أوزبكستان، كرواتيا، وصربيا. من المتوقع أن تكون المنافسة قوية بين هذه الدول على مدار أيام البطولة، والتي تعتبر من أبرز البطولات الرياضية في المنطقة في هاتين الرياضتين.

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