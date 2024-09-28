إنطلاق الدورة الرياضية للسباحة الحرة 50 متر بنادى قنا

نفذت الإدارة العامة للرياضة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بقنا، الدورة الرياضية للسباحة الحرة ٥٠ متر بنادى قنا الرياضي فى الفترة ٢٧ سبتمبر حتى٣٠ سبتمبر بمشاركة ٥٠ من المشاركين.

وأكد محمد عبد الرحيم عرفه أنه يتم تقديم الدعم اللازم للمشاركين بتجهيز أجيال قادرة على رفع إسم قنا بالمشاركة فى بطولات السباحة المحلية والعالمية، وذلك فى حمام السباحة الأوليمبى ، وحمام السباحة بنادى قنا الرياضى، حيث يتم تدريب المشاركين على أيدى أفضل المدربين المتميزين لإكسابهم خبرات السنوات والبطولات.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية والاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ، إدخال بعض المهارات الفعالة التي تساعد على تحسين مهارات الشباب وتجعلهم قادرين على أداء العمل بشكل احترافي.

و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا

مناحية أخرى نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برامج التوعية بمراكز الشباب من مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت مبادرة " بداية " بمركز شباب كوم بلال التابع لإدارة شباب نقادة وذلك يوم السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤م بالتعاون مع المعهد الأزهرى بكوم بلال وكان عدد المشاركين ١٠٠ من النشء .

وشملت التوعية ورش عمل وأنشطة ترفيهيه ومحاضرات ونشاط أنت البطل ونشاط رياضي من فريق متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا.

وتحدث محمد عبد الرحيم عرفه على مخاطر الإدمان وسلبياته وتأثيره على الفرد و الأسرة والمجتمع وان تعاطي المخدرات من أخطر الآفات التي نعاني منها في عصرنا الحالي فقد انتشرت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، وأثرت على صحة الفرد النفسية والبدنية وغيّرت من طريقة تفكيره وسلوكياته.

كما نظم مركز شباب العمرة التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري ٢٠٢٤ ندوة دينية عن المولد النبوي الشريف، وذلك ضمن خطة النشاط الديني للفترة الاولي، وذلك بحضور عدد كبير من المستفيدين بلغ عددهم نحو ٢٥ طليع من شباب القرية وأعضاء المركز .