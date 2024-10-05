جيش الاحتلال: فقدنا 11 جندي ودمرنا ألفي هدف لحزب الله

زعُم المتحدث باسم جيش جيش الإحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أننا "دمرنا ألفي هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض"، لافتا الى اننا "دمرنا نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل".

وذكر أن "الحرب لها ثمن باهظ وقد فقدنا 11 من جنودنا في مواجهات وهجوم بمسيرات".

واشار الى أن "الهجوم الإيراني أصاب قاعدة نيفاتيم لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو"، لافتا الى "استهداف قاعدتين جويتين في الهجوم الإيراني الأخير".

وفي سياق منفصل، نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد تظهر استعدادات مقاتليه للقتال في الميدان جنوبي لبنان وعمليات إطلاق للنيران، وتمكن مقاتليه وتركيزهم العالي الذي يستهدفون به العدو الصهيوني.

وأرفق الفيديو بالجملة التالية: "تَزُولُ الجِبَالُ وَلاَ تَزُلْ، عَضَّ عَلَى نَاجِذِكَ، أَعِرِ اللهَ جُمجُمَتَكَ، تِدْ في الاَْرْضِ قَدَمَكَ، ارْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَى القَوْمِ، وَغُضَّ بَصَرَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ".

ونشر مشاهد أخرى من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمّع "الكريوت" المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا.

في الوقت الذي أعلن حزب الله عن فقدان الاتصال مع القيادة البارزة به، هاشم صفي الدين، وذلك بعد الغارات العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبدأت المعلومات تتكشف عن مصير رئيس المجلس التنفيذي لـحزب الله مع الإعلان عن فقدان الاتصال به.