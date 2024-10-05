المغرب.. سجين ينهي حياته شنقا داخل زنزانته بأحد السجون

قام نزيل بسجن بني ملال وسط المملكة المغربية على وضع حد لحياته شنقا داخل زنزانته باحد السجون بالمملكة.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال استقبل مساء الجمعة جثة نزيل بالسجن المحلي بالمدينة بعد أن وضع حدا لحياته.

وأفادت مصادر محلية بأن النزيل البالغ من العمر 53 عاما شنق نفسه في ظروف ما زال البحث جاريا بشأنها.

وأشارت إلى أن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بإجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة.

وأوضح الموقع المغربي أن الهالك كان معتقلا احتياطيا بالسجن المحلي ببني ملال بعد إدانته من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بالحبس 4 سنوات بتهمة "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والمشاركة معها".

وأشار المصدر ذاته إلى أن العقوبة رفعت إلى 10 سنوات سجنا نافذا خلال جلسة استئنافية أواخر شهر سبتمبر 2024.