السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير خارجية السعودية مع نظيرَيه الأميركي والفرنسي لبحث المستجدات في لبنان

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي يلتقي وزير الخارجية الفرنسي

اجتمع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله بمقر الوزارة في الرياض، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

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وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

 

وتلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

 

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد في المنطقة والمستجدات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وفي سياق متصل، صرح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 25 شخصا وجرح 127 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة يوم أمس.

 

 وقال المركز في بيانه إن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد خمسة وعشرين شخصا وإصابة مئة وسبعة وعشرين بجروح".

 

 وأكد "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ 8 أكتوبر ولغاية أمس".

 

 وتأتي هذه الحصيلة ضمن هجوم واسع النطاق أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني بالإضافة إلى عملية برية أطلقتها تل أبيب على جنوب لبنان.

 

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