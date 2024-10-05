برنامج تدريبى خاص لايشو على هامش مران الزمالك

أدى أحمد عبد الرحيم " إيشو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المحلي.

وخاض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال بالنادي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.