الضوابط الجديدة للحج والعمرة.. كيف تؤدي المناسك دون التعرض للنصب (فيديو)

كشف إبراهيم عبدالعال، عضو اللجنة العليا للسياحة الدينية، تفاصيل الضوابط الجديدة للحج والعمرة، موضحا أن هناك تحركات من الآن استعدادا للموسم القادم لمنع تكرار ما حدث في الموسم الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة لا تراقب إلا شركات السياحة المرخصة أما الكيانات غير الشرعية هي مهمة وزارة الداخلية وجهات سيادية في الدولة.



ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الدولة من خلال غرف شركات السياحة، أنه في حال وجود حالات نصب يتم طلب الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.

واختتم أنه حال عدم معرفة شركة سياحة مرخصة لأداء العمرة من خلالها، يتم الدخول على موقع الغرفة يوضح أسماء الشركات السياحية المعتمدة وأماكنها والبرامج المتاحة والأسعار.