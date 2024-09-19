اتحاد المصريين بالخارج يعلن بدء موسم العمرة 2024 - 2025

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه بدأت الإجراءات التمهيدية لموسم عمرة 1446 هجرية، جاء ذلك من خلال بيان وزارة السياحة والآثار المصرية المتضمن خطة الرقمنة والتحول الرقمي وتحديث المحاور الخاصة بالبوابة المصرية للعمرة، وعلى ضوء ذلك فقد قررت وزارة السياحة والآثار أنه من ضمن الاشتراطات الرئيسية لتفعيل شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة لموسم 1446 على البوابة المصرية للعمرة أن يكون للشركة موقع إلكتروني رسمي (Website) تمهيداً لربطه إلكترونياً بالبوابة المصرية للعمرة.

وأفاد حنفي أن موسم أداء مناسك العمرة لهذا العام جاء وفق قواعد عامة وإجراءات خاصة منظمة لشركات السياحة المصرية، وكذلك قواعد خاصة بمشرفي الشركات المنفذة للرحلة، والقواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وآلية عمل لجان الوزارة.

واختتم حنفي أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة، وتتلخص في أنه تتولى غرفة السياحة ووكلاء السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذلك الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، وتوثيق العقود المبرمة بين شركات السياحية والوكالات السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها بالمملكة العربية السعودية، على أن تمنح وزارة السياحة والآثار المصرية الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم شركات السياحة بوضع برنامج العمرة التي تنظمها موضحًا بها اسم المعتمرين المسافرين، ثم ترسل وزارة السياحة والآثار بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى الشركات الناقلة لإصدار تذاكر السفر، حيث تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آلياً مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية المصرية، لإرسالها إلكترونياً لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية، وأخيراً تلتزم الشركات الناقلة، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.