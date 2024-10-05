وزير الطيران: التحول الرقمى يشجع على الإبداع والابتكار ويعزز مكانة القطاع على خريطة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات العالمية

خلال اجتماعه وقيادات الوزارة

فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو تعزيز الرقمنة الحديثة فى كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنياتٍ رقمية مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم فى زيادة الإنتاجية ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا، عقد الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والخبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لبحث آخر المستجدات فى مجال التحول الرقمى وتطبيق أحدث التقنيات وكذلك وضع خارطة طريق واضحة تعزز من تحقيق طفرة رقمية شاملة داخل قطاع الطيران المدنى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات والمبادرات الطموحة التى تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية فى كافة المجالات ولرفع مستويات الجودة والأمان، فضلًا عن تبسيط الإجراءات ومرونتها وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.

وأكد وزير الطيران المدنى على أهمية الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى والتى تساهم بدورها فى تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الطيران المدنى، مشيراً إلى أن الرقمنة ستساهم بشكل كبير فى تحقيق الاستدامة وتقليل التكاليف التشغيلية، دون الاعتماد على الورقيات بشكل كلى مما يدعم الحفاظ على البيئة، ويوفر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة، هذا إلى جانب تعزيز المكانة المحورية لمصر كمركز إقليمى للطيران.

وفى ختام الاجتماع، وجه الحفنى بضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين فى القطاع لرفع مستوى مهاراتهم الرقمية، مؤكداً أن التحول الرقمى يشجع على الإبداع والابتكار الرقمى لدى العاملين فى مختلف مواقع العمل، مما يعزز من مكانة قطاع الطيران المدنى على خريطة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات العالمية.