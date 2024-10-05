أرنولد رجل مباراة ليفربول وكريستال بالاس

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقعها الرسمي، رجل مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة السابعة من عمر البريميرليج للموسم الحالي 2024/2025.

وحصل ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن للريدز، على جائزة رجل المباراة أمام كريستال بالاس، بعد المستوى القوي الذي قدمه خلال هذه المواجهة.

واستطاع أرنولد أن يعترض الكرة في كثير من المناسبات، بالإضافة إلى الالتحانات والتدخلات بالتزحلق بنجاح مرتين في مواجهة هجوم كريستال بالاس، مع دقة تمريرات وصلت 70%.

ونجح ليفربول في الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 18 بـ 3 نقاط.